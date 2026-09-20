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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana’da kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Erol Coşkun, boş arsada ölü bulundu

        Adana’da kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Erol Coşkun, boş arsada ölü bulundu

        Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan 35 yaşındaki Erol Coşkun, boş arsada hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Kayıptı, boş arsada ölü bulundu

        Adana'da bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun'un (35), boş arsada cansız bedeni bulundu.

        DHA'daki habere göre olay; sabah saatlerinde Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Boş arsada hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin, bir süredir hakkında haber alınamayan Erol Coşkun olduğu anlaşıldı.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Coşkun'un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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