Adıyaman'da yol çöktü, 6 metre derinliğinde obruk oluştu
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü. Çökmenin ardından yolda 6 metre derinliğinde obruk oluştu. Ekipler bölgede önlem aldı
Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:30 Güncelleme:
Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.
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