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        Haberler Gündem Güncel Adıyaman'da yol çöktü, 6 metre derinliğinde obruk oluştu

        Adıyaman'da yol çöktü, 6 metre derinliğinde obruk oluştu

        Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yol çöktü. Çökmenin ardından yolda 6 metre derinliğinde obruk oluştu. Ekipler bölgede önlem aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Yol çöktü, 6 metrelik obruk oluştu

        Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda yolun çökmesi sonucu 6 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde obruk oluştu.

        Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Sanayi Kavşağı yakınlarında yolun bir bölümü çöktü. Bölgeye gelen polis ekipleri, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle çevirdi.

        Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sürdürürken Karayolları ekiplerinin olay yerine gelmesi bekleniyor.

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