İstanbul'da, kripto para borsasında yüksek kazanç vaat ederek 6 kişiyi, yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin lüks yaşamları dikkat çekti. Mağdurlardan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaşan şüphelilerin, paraları lüks harcamalarda ve kumarhanelerde kulland... Daha Fazla Göster

İstanbul'da, kripto para borsasında yüksek kazanç vaat ederek 6 kişiyi, yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin lüks yaşamları dikkat çekti. Mağdurlardan topladıkları 2 milyon doları kendi aralarında paylaşan şüphelilerin, paraları lüks harcamalarda ve kumarhanelerde kullandıkları öğrenildi. İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda, şebeke lideri A.D.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. Daha Az Göster