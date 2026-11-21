Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıklamasında HGS ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını ve yeni kararlar alındığını açıkladı. Buna göre; özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının der... Daha Fazla Göster

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu açıklamasında HGS ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen hususlar üzerine gerekli incelemelerin yapıldığını ve yeni kararlar alındığını açıkladı. Buna göre; özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması; bu uygulamanın yeniden düzenlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıntıları Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel aktardı Daha Az Göster