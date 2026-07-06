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        Haberler Gündem Güncel Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri değerlendirme toplantısı yapıldı

        Ankara'da yarın başlayacak 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirler değerlendirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 17:22 Güncelleme:
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        NATO tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Ankara'da yarın başlayacak 36'ncı NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi öncesi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında güvenlik hazırlıkları ve alınan tedbirlere ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

        DHA'daki habere göre; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara’da yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan 36'ncı NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi öncesinde güvenlik hazırlıklarımızı ve alınan tedbirleri değerlendirdik. Böylesine çetin bir küresel ortamda ülkemizin devlet ve hükümet başkanlarını aynı masa etrafında buluşturabilmesi, uluslararası diplomasinin en önemli toplantılarından birine ev sahipliği yapması, tarihi bir başarıdır.

        Bu başarı; Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinin, barışı ve diplomasiyi önceleyen kararlı iradesinin, Türkiye’nin uluslararası alanda kazandığı itibarın ve devletimizin yüksek kurumsal kapasitesinin bir neticesidir. Bizlere düşen görev, bu büyük başarıya güvenlik boyutuyla en güçlü katkıyı sunmaktır.

        Havalimanlarından zirve alanlarına, konaklama noktalarından intikal güzergahlarına, siber güvenlikten muhtemel toplumsal olay risklerine kadar bütün başlıkları aynı hassasiyetle ele aldık. Emniyetimiz ve jandarmamız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde, Türkiye’ye yakışan güvenlik düzeni için görev başında olacağız. Rabb'im gayretimizi bereketli, tedbirlerimizi isabetli, vazifemizi muvaffak eylesin" ifadelerini kullandı.

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