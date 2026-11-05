Arnavutköy'de inşaat işçilerinin konakladığı konteynerde sabah saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 konteynere sıçradı. Alevleri fark eden işçiler, içeride uyuyan arkadaşlarını uyandırarak konteynerleri tahliye etti.

İHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 4 işçi konteyneri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

UYUYAN ARKADAŞLARINI UYANDIRIP TAHLİYE ETTİLER

Yangın, saat 07.15 sıralarında Arnavutköy ilçesi Karlıbayır Mahallesi Yücealp Sokak üzerindeki bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan işçilerin konaklamak için kullandığı konteynerlerden birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Konteynerden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki 3 konteynere sıçradı. Yangının hızla yayılması üzerine işçiler arasında panik yaşandı.

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Sabahın erken saatlerinde çıkan yangını fark eden işçiler, konteynerlerde uyuyan arkadaşlarını uyandırarak dışarı çıkmalarını sağladı. Alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle işçiler konakladıkları alanı hızla tahliye etti. Yangının diğer konteynerlere de sıçraması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı konteynerlere müdahale ederek yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

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4 İŞÇİ KONTYENERİ TAMAMEN YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, işçilerin konakladığı 4 konteynerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. İşçilerin zamanında tahliye edilmesi sayesinde olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Ancak konteynerlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ilk değerlendirmelerde alevlerin elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği üzerinde durulduğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı belirtildi.