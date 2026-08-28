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        Haberler Gündem Yargı Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı

        Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı

        Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 77 kişi hakkında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Hasan Mutlu ile 77 kişiye iddianame hazırlandı

        Görevinden uzaklaştırılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ile 78 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli yer aldı.

        Şüpheliler hakkında; 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'imar kirliliğine neden olma', 'çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından dava açıldı.

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        #Bayrampaşa
        #iddianame
        #haberler
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