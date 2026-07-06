Beşiktaş'ta korkutan yangın!
İstanbul Beşiktaş'ta, bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Olayda itfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle müdahale etmekte zaman zaman zorlandığı yangını kontrol altına aldı
Giriş: 06 Temmuz 2026 - 16:15 Güncelleme:
Beşiktaş'ta, bir iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AA'da yer alan habere göre Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokak’ta bulunan tek katlı iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı.
Polis ekipleri caddeyi ve sokağı trafiğe kapatıp, güvenlik önlemleri aldı.
İtfaiye ekipleri, sokakların dar olması nedeniyle müdahale etmekte zaman zaman zorlandığı yangını söndürdü.
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