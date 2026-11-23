Çanakkale Boğazı olumsuz hava şartları ve akıntı nedeniyle hızı 10 knot ve altı gemilerin geçişine kapatıldı.

İHA'da yer alan habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Çanakkale'de bugün rüzgarın şiddeti saatte 60-80 kilometre arasında esecek. Olumsuz hava şartları ve güçlü akıntı nedeniyle Çanakkale Boğazı trafiği saat 09.00 itibariyle hızı 10 knot ve daha az olan gemilere çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla durumu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00, 11.00, 15.00, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00, 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00, 13.00, 17.00, Gökçeada’dan saat 07.00, 11.00, 15.00’te yapılan seferler iptal edildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Çanakkale'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınana verilere göre il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Ayvacık, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde yerel olarak kuvvetli 21-50 kg/m olacağı açıklandı.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.