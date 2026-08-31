Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bayramiç Yiğitler köyünde başlayan orman yangınına; 9 uçak ve 10 helikopter ile havadan; 21 arazöz, 4 itfaiye, 4 dozer ve 196 personel ile karadan, etkili bir şekilde müdahale edilmektedir" dedi.

OGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Bayramiç’te bugün meydana gelen yangın havadan ve karadan yaptığımız müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Unutmayalım, riskin yüksek olduğu günlerde açık alanda yakılan her ateş, yeşil vatan için felaketin habercisidir. Lütfen duyarlı olalım" ifadelerine yer verildi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.