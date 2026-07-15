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        Haberler Gündem Politika Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, görevinden uzaklaştırıldı

        Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, görevinden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 16:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Güner, görevinden uzaklaştırıldı

        İçişleri Bakanlığı, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

        İHA'daki habere göre; İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada; Güner'in suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet alma, kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma suçlarından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını belirterek, "Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15 Temmuz tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

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