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        Haberler Gündem Politika CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "Demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' mesajı

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılına ilişkin mesaj yayımladı.

        DHA'daki habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “15 Temmuz; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşı karşıya kaldığı büyük tehlikeyi, demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır.

        Devlet ve siyaset kurumunu içeriden çürüten, liyakati yok ederek sadakati illegal odaklara bağlayan paralel yapıların ülkemize verdiği zararlar, bağımsızlığımızın en büyük tehdididir. Üniter devlet yapımızın teminatı; ortak kader bilincimiz ve tavizsiz bir demokrasidir.

        Akılla, liyakatle ve adaletle devletimizi yüceltmek; tek bayrak altında, kardeşçe geleceğe yürümek hepimizin asli görevidir. Emperyalizmin emrindeki paralel yapıların darbe girişimine karşı demokrasimizin ve milli birliğimizin yanında yer alan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyor, 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı.

        DEMOKRASİ VE CUMHURİYET İÇİN 12 MADDELİK ÇAĞRI

        Kılıçdaroğlu, paylaşımında, demokrasi zeminini kaybetmemek ve Cumhuriyet değerlerini korumak adına 12 maddelik öneri sıraladı. Kılıçdaroğlu; kışlaya, ibadethanelere ve adliyeye siyaset yasağı getirilmesi, bağımsız ve tarafsız yargının tesis edilmesi, üniter ve laik devlet yapısının korunması, devlette liyakatin sağlanması, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkılması, siyasi uzlaşı ve kardeşliğin güçlendirilmesi, güçlü parlamenter sisteme geçilmesi, bağımsız ve özgür medyanın korunması, sorgulayan eğitim sisteminin inşa edilmesi, öz eleştiri kültürünün geliştirilmesi, kumpas mağduriyetlerinin giderilmesi ile darbecilerle mücadelede hukuktan ayrılınmaması gerektiğini belirtti.

        'DEVLETİN SAHİBİ MİLLETTİR'

        Kılıçdaroğlu, ayrıca, "15 Temmuz'un bize öğrettiği en büyük hakikat şudur: Devlet, hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir; millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir. Bu bilinçle; hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, Cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

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