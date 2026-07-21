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        CHP Silivri İlçe Başkanı gözaltında

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        CHP Silivri İlçe Başkanı gözaltında

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Silivri Belediyesine yönelik, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvet verme’, ‘irtikap’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘nüfus ticareti’ ile ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

        CHP SİLİVRİ İLÇE BAŞKANI GÖZALTINDA

        Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı.

        Ekipler tarafından Bulut'un adresinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut’un, yarın savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf: Doruk Bulut X hesabı

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