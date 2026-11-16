Edirne'de fabrika servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre Musabeyli köyü yakınlarında servis minibüsüyle otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, servisteki 5 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne, hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

HASTANEYE GİDERKEN HAYATLARINI KAYBETTİLER

İHA'da yer alan habere göre de Edirne'de hastaneye gitmek için otomobille yola çıkan İsmail Çiftçi ve eşi Münire Çiftçi, işçi servisiyle çarpışan araçta hayatını kaybetti. Kazada işçi servisi sürücüsü M.D. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Edirne merkeze bağlı Musabeyli köyü sınırlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki işçi servisi, Edirne-Süloğlu istikametinde seyir halindeyken tali yoldan Süloğlu il yoluna çıkan İsmail Çiftçi idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü İsmail Çiftçi ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Münire Çiftçi hayatını kaybetti. İşçi servisi sürücüsü M.D. ile serviste yolcu olarak bulunan Z.A., V.G., A.Ç. ve Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.