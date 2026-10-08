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        Haberler Gündem Fon soruşturmasında 2 gözaltı kararı, 2 kişi de ifadeye çağrıldı

        Fon soruşturmasında 2 gözaltı kararı, 2 kişi de ifadeye çağrıldı

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Öte yandan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 23:49 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 2 gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

        MUSTAFA BALCI VE ŞABAN SEVİNÇ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi.

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        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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        #haberler
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