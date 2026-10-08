Fon soruşturmasında 2 gözaltı kararı, 2 kişi de ifadeye çağrıldı
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Öte yandan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi
Giriş: 08 Ekim 2026 - 23:49 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.
MUSTAFA BALCI VE ŞABAN SEVİNÇ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Öte yandan soruşturma kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi.
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