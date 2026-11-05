Anne ile 2 çocuğunu alevler ayırdı
İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne Dılgıran E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğulları 7 yaşındaki E.E. ile 8 yaşındaki A.E.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi
Giriş: 05 Kasım 2026 - 15:35 Güncelleme:
İzmir'de yürek yakan olay, Torbalı ilçesi Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.
4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen anne Dılgıran E. (23) ile oğulları E.E. (7) ve A.E. (8) Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ANNE KURTARILAMADI 2 ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA
Dılgıran E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi sürüyor.
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