Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ile 2 çocuğunu alevler ayırdı

        Anne ile 2 çocuğunu alevler ayırdı

        İzmir'in Torbalı ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne Dılgıran E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Oğulları 7 yaşındaki E.E. ile 8 yaşındaki A.E.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 15:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Anne ile 2 çocuğunu alevler ayırdı

        İzmir'de yürek yakan olay, Torbalı ilçesi Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi.

        4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        ANNE VE 2 ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

        Dumandan etkilenen anne Dılgıran E. (23) ile oğulları E.E. (7) ve A.E. (8) Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        ANNE KURTARILAMADI 2 ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

        Dılgıran E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk Manşet - 3 Kasım 2026 (Fon Vurgununun Medya Ayağında Kimler Var?)

        Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın'ın sunumu, Hukukçu Hadi Dündar, Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya'nın katkılarıyla Türkiye gündemini sarsan dört kritik soruşturma dosyası ve yargı süreçlerindeki son dakika gelişmeleri mercek altına alınıyor: Fon Vurgunu ve ...
        #İzmir
        #yangın
        #izmir haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!
        Afyonkarahisar'da silahla vurulan 5 kişinin cesedi bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül adliyede
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Fırtına Avrupa'da 3'te 3 peşinde!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        Ünlü bir isme silahlı saldırı önlendi! Suikast timi yakalandı
        İflasın üstüne boşanma geldi
        İflasın üstüne boşanma geldi
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?
        Demokratlar Kongre'yi aldı: Trump'ı neler bekliyor?