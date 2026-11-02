Genç astsubay ağlattı
Osmaniye'de, refüje çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü, 25 yaşındaki Astsubay Ali Candan hayatını kaybetti, kaza anında arkasında kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:25 Güncelleme:
Osmaniye'de yürek yakan kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi.
MOTOSİKLET REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ
Ali Candan’ın (25) kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
DHA'daki habere göre kazada sürücü Candan ile arkasındaki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ARKADAŞI TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burdurlu olan ve Osmaniye'de astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Ali Candan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.
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SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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