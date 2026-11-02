Osmaniye'de yürek yakan kaza, gece saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı'nda meydana geldi.

MOTOSİKLET REFÜJE ÇARPIP DEVRİLDİ

Ali Candan’ın (25) kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptıktan sonra devrildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'daki habere göre kazada sürücü Candan ile arkasındaki kişi yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ARKADAŞI TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burdurlu olan ve Osmaniye'de astsubay olarak görev yaptığı belirtilen Ali Candan'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.