Dilek Gül ile HT 360 - 6 Kasım 2026

Dilek Gül ile gündemin nabzını tutuyoruz; Donald Trump'ın açıklamalarından Kuzey Irak'ın geleceğine kadar kritik siyasi gelişmeler masada.Washington hattından gelen geri adım atmama mesajlarının küresel dengelere etkisini ve bölgemizdeki bölünme tartışmalarını değerlendiriyoruz. Ayrıca Türkiye Büyük... Daha Fazla Göster Dilek Gül ile gündemin nabzını tutuyoruz; Donald Trump'ın açıklamalarından Kuzey Irak'ın geleceğine kadar kritik siyasi gelişmeler masada.Washington hattından gelen geri adım atmama mesajlarının küresel dengelere etkisini ve bölgemizdeki bölünme tartışmalarını değerlendiriyoruz. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Mekke anlaşması ile milyonları ilgilendiren emeklilik düzenlemesi hakkındaki güncel bilgileri aktarıyoruz.Spor dünyasından sıcak bir gelişme olarak Fenerbahçe haberleri kapsamında Emre Belözoğlu imzası ve sahil şeridindeki hareketlilik de bültende yer alıyor. Günün öne çıkan başlıklarını kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve gelişmeleri takipte kalın. Daha Az Göster