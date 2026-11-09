Kadın turist dalgalı denizde kâbusu yaşadı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, botla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı
Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:17 Güncelleme:
Mersin'de olay, dün Erdem ilçesindeki Akdeniz Mahallesi açıklarında meydana geldi. Kuvvetli rüzgara rağmen dalgalı denize giren bir kadının çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
SAHİL GÜVENLİK BÖLGEYE GELDİ
DHA'daki habere göre bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bot ile bölgeye ulaşan ekipler, boğulmak üzere olan kadını halata bağlı can simidiyle kurtardı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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