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        Haberler Gündem Çevre İzmir ve Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

        İzmir ve Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

        İzmir'in Narlıdere ile Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir ve Kütahya'da orman yangını

        İzmir’in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Yangın, Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda saat 12.10’da çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

        KÜTAHYA'DA DA YANGIN ÇIKTI

        Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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