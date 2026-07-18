İzmir ve Kütahya'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
İzmir'in Narlıdere ile Kütahya'nın Tavşanlı ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir’in Narlıdere ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangın, Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda saat 12.10’da çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere, 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal ve 3 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.
KÜTAHYA'DA DA YANGIN ÇIKTI
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Elmalı köyü yakınlarındaki Yaylacık mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.