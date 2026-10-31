İstanbul'da, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla video çeken bir kadının sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma yaptı.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ SAPTANDI

AA'da yer alan habere göre göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giyen ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıyan kadının F.N.U. (21) olduğu belirlendi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.