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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis kıyafetiyle video çekiyordu

        Polis kıyafetiyle video çekiyordu

        İstanbul Beyoğlu'nda, polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla dans ederek video çeken 21 yaşındaki F.N.U. isimli kadın gözaltına alındı. Şüpheli adli makamlara sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 12:00 Güncelleme:
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        Polis kıyafetiyle video çekiyordu

        İstanbul'da, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'nde polis kıyafeti giyen ve plastik polis ekipmanlarıyla video çeken bir kadının sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma yaptı.

        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ SAPTANDI

        AA'da yer alan habere göre göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giyen ve üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıyan kadının F.N.U. (21) olduğu belirlendi.

        ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan şüpheli, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçlarından adli makamlara sevk edildi.

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