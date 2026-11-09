16 yaşındaki genç annesini döven babasını bıçakla öldürdü
Elazığ'da, 39 yaşındaki Y.B., edinilen bilgiye göre eşine şiddet uyguladı. Annesinin şiddet görmesi üzerine araya giren 16 yaşındaki oğlu U.E.B. ile babası arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Y.B., hastanede hayatını kaybetti. U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:51 Güncelleme:
Elazığ'da iddiaya göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B. (39), dün gece evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı.
BABASINI BIÇAKLA YARALADI
AA'da yer alan habere göre bunun üzerine araya girmeye çalışan 16 yaşındaki U.E.B. ile babası Y.B. arasında kavga çıktı. Kavgada U.E.B, bıçakla babasını yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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