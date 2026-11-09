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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki genç annesini döven babasını bıçakla öldürdü

        16 yaşındaki genç annesini döven babasını bıçakla öldürdü

        Elazığ'da, 39 yaşındaki Y.B., edinilen bilgiye göre eşine şiddet uyguladı. Annesinin şiddet görmesi üzerine araya giren 16 yaşındaki oğlu U.E.B. ile babası arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan baba Y.B., hastanede hayatını kaybetti. U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 15:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Annesini döven babasını bıçakla öldürdü

        Elazığ'da iddiaya göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B. (39), dün gece evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı.

        BABASINI BIÇAKLA YARALADI

        AA'da yer alan habere göre bunun üzerine araya girmeye çalışan 16 yaşındaki U.E.B. ile babası Y.B. arasında kavga çıktı. Kavgada U.E.B, bıçakla babasını yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        #Elazığ
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