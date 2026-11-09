Elazığ'da iddiaya göre, Abdullah Paşa Mahallesi'nde yaşayan Y.B. (39), dün gece evde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşine şiddet uyguladı.

BABASINI BIÇAKLA YARALADI

AA'da yer alan habere göre bunun üzerine araya girmeye çalışan 16 yaşındaki U.E.B. ile babası Y.B. arasında kavga çıktı. Kavgada U.E.B, bıçakla babasını yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Y.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

U.E.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.