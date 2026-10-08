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        Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki Merve'yi öldüren oyun

        16 yaşındaki Merve'yi öldüren oyun

        Adıyaman'ın Samsat ilçesinde, tabancayla oynarken kazara kendini vurduğu öne sürülen 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        16 yaşındaki Merve'yi öldüren oyun

        Adıyaman'da iddiaya göre Samsat ilçesinde yaşanan olayda Merve Nehir Fırat (16), evde babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla oynamaya başladı.

        SİLAH BİR ANDA ATEŞ ALDI

        DHA'daki habere göre bu sırada silah henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Merminin isabet ettiği Merve Nehir, yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        GENÇ KIZ KURTARILAMADI

        Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Merve Nehir Fırat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Adıyaman
        #Samsat
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