Adıyaman'da iddiaya göre Samsat ilçesinde yaşanan olayda Merve Nehir Fırat (16), evde babasına ait olduğu öne sürülen tabancayla oynamaya başladı.

SİLAH BİR ANDA ATEŞ ALDI

DHA'daki habere göre bu sırada silah henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı. Merminin isabet ettiği Merve Nehir, yakınlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GENÇ KIZ KURTARILAMADI

Buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Merve Nehir Fırat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.