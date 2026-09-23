Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları ile Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

GÜRCİSTAN'DAN 61 SUÇLU İADESİ OLDU

DHA'da yer alan habere ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; çalışmalar kapsamında, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda Gürcistan'da 61, Yunanistan'da 4, Almanya'da 4, Fransa'da 2, ABD'de 2, Birleşik Krallık, Sırbistan ve Azerbaycan'da birer kişi olmak üzere toplam 76 kişi yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı.

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29'U 'KIRMIZI BÜLTEN'LE ARANIYORDU

İade edilenler arasında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 29 ve ulusal seviyede aranan 47 kişi yer aldı.

Açıklamada, kırmızı bültenle aranan 29 kişinin isimleri H.Ö., M.Ü., M.A.Ç., U.A., V.H., Y.B., D.T., A.K., M.E.D., E.K., H.S., B.Ö., H.Ö., Ö.Ö., M.C., D.T., S.H., E.S.I., F.Ş.Ç., D.A.Ş., F.D., A.Y.Ö., A.D., B.A., E.A., B.S., A.P., S.E. ve B.E. olarak sıralandı.

Ulusal seviyede aranan 47 kişinin ise R.İ., R.Ö., U.T., M.R., G.K., Y.D., A.M., M.T., E.K., C.T., M.K., M.Ş., S.K., M.G., K.A., E.K., M.Ü., M.K., F.E.A., F.U., M.C.A., S.Y., S.Ö., M.Ö., F.C.B., H.D., M.E., K.A.İ., H.Y., D.Z., M.D.Ş., U.S.Ç., Ü.A., A.C., M.O.Ö., M.B., G.S., E.A., U.K., M.Y., C.Ö., A.D., G.K., E.İ., E.İ., M.Ö. ve M.U. olduğu belirtildi.