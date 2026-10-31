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        Altından mama kaşığı ilgi görüyor

        Kilis'te, kuyumcu atölyesinde çalışan ustanın altından ürettiği mama kaşığı, kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı ürünler ilgi görüyor. Özellikle altın mama kaşığına gelen talepler üzerine Serkan Tekdirlik, müşterilerin isteklerine göre üretim yaptığını, 5 gramlık altın mama kaşığının fiyatınınsa 35 bin TL olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Altından mama kaşığı ilgi görüyor

        Kilis'te kuyumcu atölyesi işletmecisi Serkan Tekdirlik, klasik altın takıların dışında farklı materyaller üreterek dikkat çekiyor.

        Hobi amacıyla başladığı farklı ürün tasarımlarına altın mama kaşığını da ekleyen Tekdirlik, bu ürüne yönelik taleplerin sosyal medya üzerinden kendisine ulaşmasıyla arttığını belirtti.

        ALTIN MAMA KAŞIĞI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        İHA'daki habere göre altından yalnızca kaşık değil, kahve fincanı, bıçak ve kebap şişi gibi farklı ürünler de yaptığını ifade eden Tekdirlik, mama kaşığının ortaya çıkış hikayesini anlattı.

        "TORUNUM İÇİN İLGİNÇ BİR HEDİYE"

        Bir gün sosyal medya üzerinden telefon numarasına ulaşan bir kişinin kendisini aradığını belirten Tekdirlik, yeni torunu için farklı ve ilginç bir ürün yaptırmak istediğini söylediğini, bunun üzerine altın mama kaşığı yapmayı önerdiğini aktardı. Sosyal medyada ürünün paylaşılmasının ardından farklı talepler de almaya başladığını kaydetti.

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        "ORTALAMA 5 GRAM VE 35 BİN TL"

        Altın kaşıkları sıfırdan ürettiklerini belirten, Tekdirlik "Altını eritmeye başlıyoruz, bilgisayar ortamında tasarımını yapıyoruz. Müşterinin isteğine ve istediği modele göre üretim yapabiliyoruz. Ortalama 5 gram civarında geliyor. Güncel fiyatı ise yaklaşık 35 bin lira civarında" diye konuştu.

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        #Kilis
        #kilis haberleri
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