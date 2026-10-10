Ankara'da olay, 6 Ekim’de saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde’de meydana geldi. Bir özel anaokuluna kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

6 ADET MERMİ KOVANI BULUNDU

DHA'daki habere göre sabah okula gelen personel, kapıya 4 mermi isabet ettiğini fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında boş kovan buldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi.

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KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Çalışmalarda silahla ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda olayda kullanılan silah da bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.