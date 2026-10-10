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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anaokuluna yaylım ateşi! 5 kişi tutuklandı

        Anaokuluna yaylım ateşi! 5 kişi tutuklandı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, özel bir anaokuluna silahla ateş açılması olayıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silah ise bir evin çatısında ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        Anaokuluna yaylım ateşi! 5 kişi tutuklandı

        Ankara'da olay, 6 Ekim’de saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde’de meydana geldi. Bir özel anaokuluna kapalı olduğu gece saatlerinde silahla ateş açıldı.

        6 ADET MERMİ KOVANI BULUNDU

        DHA'daki habere göre sabah okula gelen personel, kapıya 4 mermi isabet ettiğini fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler, olay yerinde 2 adet 9x19 milimetre çapında boş kovan buldu.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahları incelendi.

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        KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.

        ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

        Çalışmalarda silahla ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Operasyonda olayda kullanılan silah da bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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