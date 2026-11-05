İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan ‘Daltonlar’ Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan ülkemize iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Gökhan Şahin’in Gürcistan’dan ülkemize iadesi sağlandı" ifadeleri yer aldı.