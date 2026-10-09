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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dehşet! Eski eşinin evini ateşe verdi!

        Dehşet! Eski eşinin evini ateşe verdi!

        Kırıkkale'de, eski eşi 32 yaşındaki E.A. isimli kadının yaşadığı evi tehditler savurarak ateşe veren 35 yaşındaki U.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli U.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 14:42 Güncelleme:
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        Dehşet! Eski eşinin evini ateşe verdi!

        Kırıkkale'de olay, dün Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. (35), eski eşi E.A.'nın (32) yaşadığı eve gelerek, "Evinizi de sizi de yakacağım" sözleriyle tehditte bulundu.

        KADIN VE AİLESİ EVDEN ZOR ÇIKTI

        İHA'daki habere göre şüpheli, ardından evi ateşe verdi. Evde bulunan E.A., annesi S.A. (50), anneannesi A.İ. (66), dayısı A.İ. (45) ve 8 yaşındaki oğlu dışarı çıkarak yangından kurtuldu.

        ESKİ EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Eski eşiyle aralarında devam eden adli süreç kapsamında elektronik kelepçeye ilişkin tedbir kararı bulunduğunu belirten E.A., şüpheliden şikayetçi oldu.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan U.Ö., gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıktığı evde delil çalışması gerçekleştirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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