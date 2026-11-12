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        Diyarbakır'da bir mahalle sis havuzunda kayboldu

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi, etkili olan yoğun sis nedeniyle gözden kayboldu. Sis, Dicle Nehri üzerini, mahalleyi ve çevresini adeta yutarak gözden kaybolmasına neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Mahalle sis havuzunda kayboldu

        Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle adeta sis havuzunda kayboldu. Dicle Nehrinin üzeri, mahalle ve çevresinde oluşan sis tabakası, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

        Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis, bazı noktalarda günlük yaşamı ve görüş mesafesini etkiledi. Yenişehir ilçesindeki Aziziye Mahallesi'nde ortaya çıkan manzara ise dikkat çekti.

        Sis, Dicle Nehri üzerini, mahalleyi ve çevresini adeta yutarak gözden kaybolmasına neden oldu. Özellikle yüksek noktalardan bakıldığında bölge, adeta bulutların arasında kalmış bir yerleşim yerini andırdı.

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