Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
Manisa'da, 31 yaşındaki Ş.Y.G. isimli kadın tartıştığı eşi 36 yaşındaki Rıdvan G.'yi gece saatlerinde silahla öldürdü. Ş.Y.G.'nin, polise verdiği ifadesinde, sabah saatlerinde kendine geldiğinde polisi aradığını söylediği öğrenildi. Kadın gözaltına alındı
Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:40 Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesinde alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'taki bir eve giden polis ve sağlık ekibi, mutfakta Rıdvan G.'yi (36) hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
AA'da yer alan habere göre sağlık personeli, Rıdvan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
SABAH KENDİNE GELİNCE POLİSİ ARAMIŞ
Polis, Rıdvan G.'nin eşi Ş.Y.G'yi (31) gözaltına aldı. Kadının, ifadesinde gece saatlerinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğünü, sabah kendine geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.
CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ
Rıdvan G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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