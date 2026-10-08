Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı

        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı

        Manisa'da, 31 yaşındaki Ş.Y.G. isimli kadın tartıştığı eşi 36 yaşındaki Rıdvan G.'yi gece saatlerinde silahla öldürdü. Ş.Y.G.'nin, polise verdiği ifadesinde, sabah saatlerinde kendine geldiğinde polisi aradığını söylediği öğrenildi. Kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'taki bir eve giden polis ve sağlık ekibi, mutfakta Rıdvan G.'yi (36) hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        AA'da yer alan habere göre sağlık personeli, Rıdvan G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        SABAH KENDİNE GELİNCE POLİSİ ARAMIŞ

        Polis, Rıdvan G.'nin eşi Ş.Y.G'yi (31) gözaltına aldı. Kadının, ifadesinde gece saatlerinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğünü, sabah kendine geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.

        CENAZE MORGA GÖNDERİLDİ

        Rıdvan G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #manisa haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü