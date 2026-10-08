Eskişehir'de edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi kırsal Karadere Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi A.A. ile amcası Muhammed Aslanoğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AMCASINI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A., silahla ateş ederek amcası Muhammed Aslanoğlu’nu ağır yaraladı.

Yeğeni tarafından öldürülen Muhammed Aslanoğlu.

Ağır yaralanan Aslanoğlu, yakınları tarafından Eskişehir’deki özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Aslanoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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YEĞENİ JANDARMAYA TESLİM OLDU

Olayın ardından kendisini ihbar eden 15 yaşındaki şüpheli A.A.’nın jandarma ekiplerine evin 100 metre aşağısında bulunan mezarlık yakınına giderek "Ben vurdum" diyerek teslim olduğu öğrenildi.

ÖLDÜRÜLEN AMCA 4 YEĞENİNE BAKIYORMUŞ

Olayda hayatını kaybeden amca Aslanoğlu'nun, kardeşi cezaevine girdikten sonra kendisini öldüren A.A. ve üç kardeşine baktığı öğrenildi. Çalıştığı iş yerinde ve mahallede iyi bir insan olarak bilinen Aslanoğlu’nun yeğenlerine bakmak için evlenmeyi dahi düşünmediği yakınları tarafından ifade edildi.

CAMLARDA KURŞUN İZLERİ

Çocukların annesinin ise uzun süredir kayıp olduğu ve iletişim kurmadığı öğrenildi. Olayın gerçekleştiği amcanın evindeki camlardaki kurşun izi ise dikkat çekti.

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"OLAYI GERÇEKLEŞTİREN YEĞENİ"

Yaşananları anlatan Karadere Mahallesi Muhtarı Muzaffer Öztuna, olayı jandarmaya telefon edilmesi üzerine öğrendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Dün yaşanan olay şöyle gelişti; olayı jandarmaya telefon edilmesi üzerine öğrendim. Jandarmaya, birbirlerini vurduklarına dair ihbar gelmiş. Bunun üzerine jandarma beni arayarak böyle bir olayın olup olmadığını sordu. Olay yerine gittiğimizde olayın gerçekleştiğini öğrendik. Ardından jandarma ve ambulans geldi. Ancak ambulans gelmeden önce yaralanan kişiyi kendi araçlarıyla hastaneye götürmüşler. Jandarma olay yerinde bir süre soruşturma yaptı.

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Söylendiğine göre olayı gerçekleştiren kişi, 15 yaşındaki yeğeniymiş. Yeğeni jandarmaya giderek 'Ben vurdum' diyerek teslim oldu. Tüfekle mi yoksa silahla mı vurulduğunu tam olarak bilmiyorum fakat büyük ihtimalle tüfektir. Olayın ardından jandarma konuyu devraldı ve ilgilenmeye başladı. Çocuk şu anda jandarma tarafından gözaltına alınmış durumda."

Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor.