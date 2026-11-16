Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Boğazı'nı uçakla geçti, eşsiz manzaralar ortaya çıktı

        İstanbul Boğazı'nı uçakla geçti, eşsiz manzaralar ortaya çıktı

        Amatör pilot Halit Özbaşlı, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Marmara Denizi'ne uzanan uçuşunda, şehrin iki yakasını ve Boğaz'ın eşsiz güzelliğini havadan görüntüledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 09:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İstanbul'da Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran, iki yakasıyla eşsiz manzaralar sunan İstanbul Boğazı, bu kez pervaneli bir uçağın kokpitinden görüntülendi. Amatör pilot Halit Özbaşlı, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak Marmara Denizi'ne uzanan uçuşunda, şehrin iki yakasını ve Boğaz'ın eşsiz güzelliğini havadan görüntüledi. Yaklaşık 450 metre irtifada gerçekleştirilen geçiş 15 dakika sürerken; köprüler, kıyı şeridi, yerleşim alanları ve Boğaz'daki deniz trafiği gökyüzünden kaydedildi.

        6 yıldır amatör havacılıkla ilgilenen ve sosyal medya hesaplarında uçuş deneyimlerini paylaşan Halit Özbaşlı, İstanbul Boğazı geçişini yaklaşık iki yıllık planlamanın ardından gerçekleştirdi. Üçüncü köprü güzergahından Boğaz'a giriş yapan Özbaşlı, yaklaşık bin 500 feet (457 metre) irtifada gerçekleştirdiği uçuşta Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan eşsiz manzarayı kayıt altına aldı. Pervaneli uçağın kanadının ve kokpitinin de kadraja girdiği görüntülerde, güneş ışıklarının Boğaz'ın üzerine yansıması, iki kıtayı birbirine bağlayan köprüler ve İstanbul'un yeşil alanları dikkat çekti.

        REKLAM

        "HAVADAN BAKTIĞINIZDA İSTANBUL GERÇEKTEN ŞAHANE BİR YER"

        Uçuş deneyimini anlatan amatör pilot Halit Özbaşlı, havacılığı daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladığını belirterek, "Instagram ve YouTube kanalımda, amatör havacılığı elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar uçak sahibi olmanın ya da ülkemizde bu şekilde uçuşlar gerçekleştirmenin çok güç, hatta imkansız olduğunu düşünüyor. Ben de bu hobinin ya da sporun o kadar zor olmadığını göstermek amacıyla genellikle çocuklarımla ve arkadaşlarımla yaptığım uçuşları paylaşıyorum. Üçüncü köprüden Boğaz'a girişimizi yaptık. Boğaz geçişimiz yaklaşık 15 dakika sürdü. Havadan bakıldığında İstanbul gerçekten görülmeye değer, şahane bir yer. Yıllarca köprüden geçerken gördüğümüz Boğaz'ı bu kez baştan sona havadan kat etmek benim için muazzam bir deneyimdi" dedi.

        REKLAM

        "İKİ YILLIK PLANLAMANIN ARDINDAN BOĞAZ GEÇİŞİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

        İstanbul'un yalnızca Boğaz'ıyla değil, Karadeniz kıyılarındaki doğal güzellikleriyle de havadan bambaşka bir manzara sunduğunu ifade eden Özbaşlı, "Beş yıl İstanbul'da yaşamama rağmen Ağva üzerinde uçarken falezlerin, mağaraların ve bu kadar güzel bir tabiatın olduğunu karadan baktığınızda anlayamıyorsunuz. Karadeniz kıyıları ve Boğaz'ın içi havadan gerçekten muazzam görünüyor. Bu uçuşu gerçekleştirmek için yaklaşık iki yıl planlama yaptım. Altı yıldır uçuyorum ve bu deneyimi tekrar yaşamak isterim. Tabii havalar ve işler buna müsaade ederse" diye konuştu.

        REKLAM

        630 KİLOMETRELİK UÇUŞTA 75 LİTRE YAKIT TÜKETTİ

        Uçuşun toplamda yaklaşık 6 saat sürdüğünü belirten Özbaşlı, Selçuk'tan Cengiz Topel Hava Meydanı'na 3 saatte ulaştığını, burada iniş yapıp mola verdikten sonra dönüş yolculuğunu da yaklaşık 3 saatte tamamladığını söyledi. Toplam 630 kilometrelik uçuşta 75 litre yakıt tükettiğini aktaran Özbaşlı, Cengiz Topel Hava Meydanı'ndaki iniş ve konaklama işlemleri için de yaklaşık 650 lira ödeme yaptığını ifade etti.

        Pervaneli uçağın kokpitinden kaydedilen görüntüler, İstanbul Boğazı'nın iki kıtayı buluşturan eşsiz coğrafyasını bir kez daha gözler önüne serdi. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne uzanan 15 dakikalık yolculukta ortaya çıkan manzara, İstanbul'un havadan sunduğu görsel şöleni yansıttı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sergen Yalçın'dan Arda Güler sözleri: "Omuzlarında büyük yük olacak"

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 5. maçında Belçika'ya 2-1 mağlup oldu. Uluslar A Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamayan ay-yıldızlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        #istanbul boğazı
        #son dakika
        #UÇAK
        #boğaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        ABD'li dev 2027 tahminlerini açıkladı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        "Aileye hiçbir şekilde bilgi vermeyin denildi"
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Tarihi buluşma: Trump, Şi ve Putin bir araya gelecek
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        "Montella ile devam etmenin faturası!"
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Jensen Huang'a destek kampanyası
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Ödül sezonuna şık başlangıç
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        "Dünyayı çok hor kullandık"
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Dünyada kadınlar, Türkiye'de erkekler
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Sis, pus, sağanak bekleniyor
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Netanyahu için "seçimlere müdahale" soruşturması talebi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!