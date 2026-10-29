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        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin gerçekleştireleceği Fatih ilçesinde sabah 07.00 itibarıyla Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye bağlanan tüm sokaklar trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:44 Güncelleme:
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        Bazı yollar trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

        Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek kutlama töreni ve tören geçişi dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

        Sürücüler, program bitimine kadar İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

        Bu kapsamda, Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı, D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl, Oğuzhan, Ordu, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin caddelerinden, Edirnekapı'dan, Hal Yolu'nun güney istikametinden, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.

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        Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım olmayacak. Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

        Sürücüler, alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.

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