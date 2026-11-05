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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocası uyurken üzerine kaynar su döktü

        Kocası uyurken üzerine kaynar su döktü

        İzmir'in Bayındır ilçesinde, 54 yaşındaki Bilgi Fırat, uyuyan eşi 60 yaşındaki Nazif Fırat'ın üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki boş bir evin balkonunda kendini astı. Yaralanan Nazif Fırat'ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 14:56 Güncelleme:
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        Kocası uyurken üzerine kaynar su döktü

        İzmir'de olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesi Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı olan Bilgi Fırat (54), 2 çocuğunun babası çiftçi Nazif Fırat (60) uyurken üzerine henüz bilinmeyen nedenle kaynar su döktü.

        OLAYIN ARDINDAN CANINA KIYDI

        DHA'daki habere göre olayın ardından evden çıkan Bilgi Fırat, yakınlardaki boş bir eve girip, balkonda kendini astı.

        YAŞAMINI YİTİRDİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bilgi Fırat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        KOCANIN SAĞLIK DURUMU İYİ

        Vücudunda yanıklar oluşan yaralı Nazif Fırat ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi süren Nazif Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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        Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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