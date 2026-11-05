Millî Savunma Bakanlığında düzenlenen Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri, hudut güvenliği, uluslararası ilişkiler, tatbikatlar ve savunma sanayiindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İHA'da yer alan habere göre Aktürk, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde yasa dışı hudut geçişine müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 31 Ekim’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü ile Van’ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin’e Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

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Toplantıda Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün şehit olmasına ilişkin sorular üzerine olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"3 Kasım 2026 tarihinde İranlı yetkililerle olay yerinde görüşme gerçekleştirilmiştir. Bahse konu olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla İran makamlarınca da adli ve idari inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir."

Bakanlık açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’ye bir kez daha Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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IRAK SINIRINDA KONTROL NOKTASI

Türkiye-Irak sınırındaki faaliyetlere ilişkin sorular üzerine Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Irak ile savunma ve güvenlik alanında yürütülen iş birliğinin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Bu kapsamda Irak’ın sınır hatlarında karakol ve kontrol noktası kurma ve güçlendirme faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hudut güvenliğinin etkinlikle sağlanması, bölgenin terörden arındırılması; huzur, refah ve istikrar ortamının sağlanması hedefi doğrultusunda komşumuz Irak’a her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" denildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88’inci yıl dönümünde anan Aktürk, "İstiklal mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 88’inci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"BİR HAFTADA 6 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü risk ve tehdide karşı faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 6 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur" diye konuştu.

"HUDUTLARIMIZDA 665 KİŞİ YAKALANDI"

Hudutlarda güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede sağlandığını vurgulayan Aktürk, şunları kaydetti:

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"Hudutlarımızda 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 665 şahıs yakalanmış, bin 766 şahıs hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 294, engellenen kişi sayısı da 59 bin 621 olmuştur."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ikili ilişkiler ve NATO başta olmak üzere uluslararası görevler kapsamında bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Türkiye’de gerçekleştirilen Türkiye-Arnavutluk Deniz Kuvvetleri İş Birliği Toplantısı ile Portekiz’de düzenlenen NATO Deniz Taarruz Kuvvetleri Forumu’nun bugün, Romanya’daki NATO Tatbikat Programı Birleştirme Konferansı’nın ise yarın sona ereceğini bildirdi.

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AZERBAYCAN'IN ZAFER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Aktürk, "İki devlet, tek millet anlayışıyla her koşulda birlik ve dayanışma içinde olduğumuz dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü ile 9 Kasım Devlet Bayrak Günü’nü şimdiden kutluyoruz" dedi.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in temaslarına ilişkin de bilgi veren Aktürk, Bakan Güler’in bugün Katar Savunma Bakanı ile Hırvatistan Parlamento Başkanı’nı ağırlayacağını açıkladı.

DOSTLUK DENİZİ-2026 TATBİKATI

Tatbikat ve eğitim faaliyetlerine ilişkin Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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Estonya’da ve yerinden katılımla gerçekleştirilen Crossed Swords ile Konya’da icra edilen Millî Anadolu Ankası Personel Kurtarma tatbikatlarının yarın, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Macaristan Özel Kuvvet Tatbikatı’nın ise 12 Kasım’da sona ereceğini belirten Aktürk, şöyle devam etti:

"4-9 Kasım tarihleri arasında İskenderiye/Mısır’da TCG Anadolu, TCG Gaziantep fırkateynimiz ve TCG Meltem hücumbotumuzun katılımıyla suüstü, denizaltı savunma, hava savunma ve sualtı taarruz eğitimlerinin gerçekleştirildiği Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü, Sayın Deniz Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla 8 Kasım’da icra edilecektir."

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Aktürk, intikal ve karakol görevindeki denizaltılara karşı hava, suüstü ve denizaltı unsurları arasında ileri seviyede koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesini amaçlayan Mavi Balina Tatbikatı’nın da 9-20 Kasım tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aktürk, 7-26 Kasım tarihleri arasında Bulgaristan’daki Poseidon ve NATO Tracia, Azerbaycan’daki Sonsuzluk ile yerinden katılımla düzenlenecek NATO Torrejon Archer Komuta Kontrol tatbikatlarına iştirak edileceğini açıkladı.

Koalicja 26.2 Tatbikatı’na ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Türkiye liderliğindeki Ukrayna Gönüllüler Koalisyonu Çok Uluslu Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı tarafından 9-22 Kasım tarihleri arasında koalisyonun Koalicja 26.2 Tatbikatı’na İstanbul’daki karargâhından katılım sağlanacaktır" dedi.

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Somali’ye deniz yoluyla malzeme nakli ve görev değişimi amacıyla 30 Ekim’de intikale başlayan TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynlerinin 8-9 Kasım’da Cibuti’ye liman ziyareti gerçekleştireceğini belirten Aktürk, ABD Deniz Kuvvetleri unsurlarının Aksaz ziyaretine ilişkin şunları söyledi:

"ABD Deniz Kuvvetleri unsurları Mount Whitney ve Bulkeley tarafından Aksaz’a gerçekleştirilecek liman ziyaretleri kapsamında Donanma Komutanımız ile ABD 6’ncı Filo ve NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvetleri Komutanı arasında görüşme yapılması planlanmaktadır."

"TAYFUN BLOK-2 FÜZESİ VE 2 HÜRKUŞ ENVANTERE ALINDI"

Yerli ve millî savunma sanayii ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin güç ve etkinliğini artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Aktürk, "Ulusal güvenliğimizin ayrılmaz parçası olan yerli ve millî savunma sanayimizin ürettiği harp araç, gereç ve mühimmatla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğini daha da artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 füzesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığımızca 2 adet HÜRKUŞ-II uçağının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" açıklamasında bulundu.