Özgür Özel'den Vahap Seçer'e ziyaret
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'i ziyaret etti
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 1 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, 6 Ekim 2026’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
ÜÇ BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ETTİ
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin Tarsus T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’i ziyaret etti.
HALK BULUŞMASINA KATILACAK
Mersin'deki temaslarına gün boyu devam edecek YENİ Parti lideri Özel'in, Silifke Merkez Alaattin Camii'nde cuma namazını kılacağı bildirildi. Ardından Silifke Anıt Meydanı'nda halk buluşmasına katılacak olan Özel, saat 16.00'da da Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde halk buluşmasında konuşacak.