Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaştığı anlara ilişkin görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

"YAPAY ZEKA NERELERE GELMİŞ"

İHA'da yer alan habere göre Çolak adliyenin önünde yaptığı basın açıklamasında, "Ben yapay zekadan veya farklı şeylerden anlamıyorum. Çok çirkin bunlar. Yapay zeka nerelere kadar gelmiş. Vallahi ben böyle bir şey yapmadım. 14 Eylül'de evet, Samsun'daydım. Cumhurbaşkanımızla konuştum mu? Konuştum. Bugün de olsa konuşurum, yarın da olsa konuşurum.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMADIM"

Seviyorsam kimseyi ilgilendirmez kardeşim, bu benim sorunum. Her türlü yanında olurum, yine alkışlarım. Ama bu kadar çirkin, bu kadar yanlış olamaz. Bu içeriği bulup birleştirerek Türkiye'ye sunmak çok enteresan. Ben böyle bir şey yapmadım, böyle bir gülüş yapmadım, böyle bir alkışlama yapmadım. Orada olmadım. Evet, Cumhurbaşkanımızı seviyorum, saygı duyuyorum. Yine alkışlarım, hiç sorun değil. Ama böyle bir şeyi Tanju Çolak 63 yaşında niye yapsın Neden yapsın" ifadelerini kullandı.