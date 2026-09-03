Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tuzla'da lojistik depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Tuzla'da lojistik depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

        İstanbul'da organize sanayi sitesinde bulunan bir lojistik deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tuzla'da fabrikada büyük yangın!

        Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yanan fabrika havadan görüntülendi.

        Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #tuzla
        #fabrika yangını
        #son dakika haberi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
        Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Girne'deki gemi faciasında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Ümit Akdağ, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        Soruşturmanın detayları ortaya çıktı
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Camide tekme yiyen kedi imama gelmişti... Gözaltı kararı!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Lider Galatasaray, Başakşehir'e konuk oluyor!
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        UEFA'dan Fenerbahçe'ye soruşturma: Guendouzi, Greenwood!
        İBB'ye yeni dalga operasyon
        İBB'ye yeni dalga operasyon
        İtalya'da tarihi rekor
        İtalya'da tarihi rekor
        10 kayıp denizci aranıyor
        10 kayıp denizci aranıyor
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eşini ve oğlunu kurtardı... Herkesi ağlattı!
        Eski halinden eser kalmadı
        Eski halinden eser kalmadı
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        George Clooney çekiyor, gülümseyin!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Nepal'deki yıkım böyle görüntülendi!
        Yeni arkadaş arıyor
        Yeni arkadaş arıyor
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuktan acı haber!
        Bungalov havuzunda facia! Küçük çocuktan acı haber!