Üsküdar Belediyesi'nde seçim ertelendi
İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi'nde, başkan vekilinin belirlenmesi için saat: 10.00'da belediye meclisinde seçim yapılacaktı. Cumhur İttifakının 21 belediye meclisi üyesi ve CHP'li yalnızca 1 üye oylama için salona geldi. Salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül Salı gününe ertelendi. Oylamanın yapılabilmesi için 23 üyenin salonda yer alması gerekiyordu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada, "Gözaltında bulunan arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldık" dedi
Üsküdar Belediye Meclisi'nde bugün başkan vekilinin belirlenmesi için saat: 10'da seçim gerçekleşecekti. Ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim ertelendi. Seçimin 8 Eylül Salı günü yapılacağı açıklandı.
Seçimin yapılması için 23 belediye meclisi üyesinin salonda bulunması gerekiyordu. CHP'li belediye meclisi üyelerinin gelmemesi nedeniyle; Cumhur İttifakı'nın 21 belediye meclisi üyesi ve 1 CHP'li belediye meclisi üyesinin salonda olmasına rağmen, katılım sayısı 22'de kaldı ve seçim gerçekleştirilemedi.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı yaptığı açıklamada, "Gözaltında bulunan arkadaşlarımızın oy kullanabilmelerini teminen CHP ve Yeni Parti grubu olarak katılmama kararı aldık" dedi.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş tutuklanmış yerine, 5 Ağustos 2026'da belediye meclisinde yapılan oylamada CHP'li Sibel Tan Çetinkaya başkanvekili seçilmiş, AK Parti'nin itirazı üzerine seçim iptal edilmişti.
KOLTUK SAYILARINDA DENGE VAR
CHP'li üç belediye meclis üyesinin gözaltına alınması ve 4 üyenin de CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılması dengeleri değiştirmişti.
Gözaltına alınan isimlerden Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Özdemir'in adli kontrolle serbest bırakılmasıyla, seçime CHP ile AK Parti ve MHP'nin dengede girmesi bekleniyordu.
CHP ve Cumhur İttifakı'nın her ikisinin de belediye meclisinde 21'er koltuk sayısı bulunuyor.