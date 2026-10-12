5 ay önce beyin kanaması geçirmişti... Küçük İbrahim'den acı haber!
Burdur'da, yaklaşık 5 ay önce beyin kanaması geçiren 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi İbrahim Abaslı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:15 Güncelleme:
Burdur'un Karamanlı ilçesinde, 5 ay önce beyin kanaması geçiren ilkokul öğrencisi İbrahim Abaslı (10), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
DHA'daki habere göre olay; Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana geldi. Karamanlı Nimet Güvener İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi İbrahim Abaslı, yaklaşık 5 ay önce beyin kanaması geçirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Hastanede tedaviye alınan Abaslı, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Abaslı'nın bugün öğle vakti Karamanlı'da toprağa verileceği öğrenildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öğrencimiz İbrahim Abaslı'nın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.
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Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.
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