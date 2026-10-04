6 Ekim Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla 6 Ekim Salı günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemlerden gün boyunca ücret alınmayacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 6 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.
ANKA'daki habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla, 6 Ekim 2026 tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları, gün boyu ücretsiz olacak.
İstanbul'un özgürlüğüne kavuştuğu, milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak.
İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.