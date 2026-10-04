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        Haberler Gündem İstanbul 6 Ekim Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz

        6 Ekim Salı günü İstanbul’da toplu ulaşım ücretsiz

        İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yılı dolayısıyla 6 Ekim Salı günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemlerden gün boyunca ücret alınmayacak

        Kaynak
        anka
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 12:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla 6 Ekim'de toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.

        ANKA'daki habere göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla, 6 Ekim 2026 tarihinde İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçları, gün boyu ücretsiz olacak.

        İstanbul'un özgürlüğüne kavuştuğu, milli mücadelenin en önemli dönüm noktalarından 6 Ekim günü, İstanbulluların ulaşımda rahatça hareket edebilmesi amacıyla alınan karar doğrultusunda, otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemler gibi tüm entegre hatlarda ücret alınmayacak.

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        İstanbullular, bu hatlardan gün boyu ücret ödemeden yararlanabilecek.

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