İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında 61 ilde düzenlenen operasyonlarda, 547 şüpheli yakalandığı duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı, 61 il merkezli "Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta; gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında yakalanan 547 şüpheliden; 155’i tutuklanırken, 183’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

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Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden "ev, araba, arsa satış bedeli ve promosyon ödemesi" gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve kamu/tüzel web sitelerine yetkisiz erişim gerçekleştirdikleri belirlendi.

Açıklamanın devamında "Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

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Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.