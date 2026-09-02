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        AKOM uyardı! İstanbul’da cuma günü gök gürültülü sağanak gelebilir

        İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak bekleniyor. AKOM'un haftalık tahminine göre kentte cuma gününe kadar yağış beklenmezken, sıcaklıkların 28-31 derece aralığında seyretmesi öngörülüyor. Cuma günü yağışın ardından hafta sonu sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 12:52 Güncelleme:
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        Cumaya gök gürültülü sağanak bekleniyor

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

        AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.

        Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.

        Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.

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        #istanbul
        #hava durumu
        #AKOM
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