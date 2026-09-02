İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken, havanın çoğunlukla güneşli olacağı öngörülüyor.

Kuzeyli (Poyraz) yönlerden aralıklarla kuvvetli (20-50 km/sa) esmesi beklenen rüzgarın, kuzeyin nispeten serin havasını bölgeye taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engellemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 28 ila 31 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kentte cuma günü gök gürültülü sağanak beklenirken, hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, az bulutlu ve açık ile açık olması öngörülüyor.

Ayrıca kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 21/29, 4 Eylül'de 21/27, 5 Eylül'de 21/31, 6 Eylül'de 22/32, 7 Eylül'de 21/28 ve 8 Eylül'de 20/27 derece olması bekleniyor.