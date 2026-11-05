Aksaray'da limon yüklü TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Aksaray'da Ankara-Niğde Otoyolu'nda limon yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu Sırbistan uyruklu sürücü Aleksardar Ljubic yaşamını yitirdi, yanındaki Boban Janjc yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürerken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giriş: 05 Kasım 2026 - 11:41 Güncelleme:
Aksaray'da devrilen limon yüklü TIR'ın Sırbistan uyruklu şoförü Aleksardar Ljubic (40) öldü, yanındaki Boban Janjc (54) yaralandı.
DHA'daki habere göre kaza; dün saat 21.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Babakonağı köyü yakınlarında meydana geldi. Aleksardar Ljubic’in kontrolünü yitirdiği AD 936-VR plakalı TIR, devrildi. Kazada, Aleksardar Ljubic ile Boban Janjc yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aleksardar Ljubic, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralı Boban Janjc ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ljubic’in cansız bedeni, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
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Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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