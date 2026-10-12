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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da midibüs kaygan yolda devrildi

        Antalya'da midibüs kaygan yolda devrildi

        Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Midibüs devrildi: 5 yaralı

        Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

        AA'daki habere göre olay; Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

        Öte yandan DHA'da yer alan habere göre ise; Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.

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        #Antalya
        #midibüs
        #Kaza
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