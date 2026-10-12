Antalya'da midibüs kaygan yolda devrildi
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı
Giriş: 12 Ekim 2026 - 12:07 Güncelleme:
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
AA'daki habere göre olay; Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Öte yandan DHA'da yer alan habere göre ise; Midibüsü babasının kullandığını söyleyen Eşref Taşçı, "Yola mazot dökülmüş. Babam aracın kontrolünü sağlamaya çalıştı ama devrilmekten kurtaramadı" dedi.
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