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        Haberler Gündem Yargı Berna Laçin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS ile ifade verecek

        Berna Laçin, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS ile ifade verecek

        Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin'in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        Berna Laçin ifade verecek

        Sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin’in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Laçin’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

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        #berna laçin
        #HABER
        #SEGBİS
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