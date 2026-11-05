CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ölümünün 20'nci yıl dönümünde eski Başbakan Bülent Ecevit'in kabrini ziyaret etti.

Bülent Ecevit, ölümünün 20'nci yıl dönümünde kabri başında anılıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na, Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Genel Başkan Yardımcıları Yıldırım Kaya, Orhan Sarıbal, Deniz Demir, Cemal Canpolat, milletvekilleri ve partililer eşlik etti. Ecevit'in kabrine çelenk ve karanfil bırakan heyet daha sonra eski TBMM Başkanı Deniz Baykal'ın kabrini de ziyaret etti.

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Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün Türk siyasetinin önemli değerlerinden birisini andık. Bülent Ecevit denince aklıma Başbakanlık'ın kapısında Kıbrıs çıkarmasını halka duyuran lider gelir. O benim belleğime kazanmış vaziyette.

Kendisini her dönem saygıyla andık. Her görüşten insanın saygı duyduğu bir liderdi. Bugün ölüm yıl dönümü; rahmetle, saygıyla anıyoruz" dedi.