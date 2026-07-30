Düğün fotoğrafçısıydı... Ferhat'ı öldürüp ormana gömmüşler!
İstanbul'da, kayıp ilanı verilen düğün fotoğrafçısı Ferhat Açık'ın cansız bedeni, Arnavutköy'de ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Genci öldürdüğü tespit edilen 2 şüpheli ise insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklenen operasyonla Van'da yakalandı. Şüphelilerin, Açık'ın aracını satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları tespit edildi
İstanbul'da kan donduran cinayet, Arnavutköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esenyurt'ta, düğün fotoğrafçılığı yapan Ferhat Açık'tan haber alınamaması üzerine kayıp ilanı verildi.
3 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ
Ancak Açık'ın, 3 şüpheli tarafından öldürüldükten sonra ilçedeki ormanlık alana gömüldüğü saptandı. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, cinayete ilişkin tespit edilen 3 kişinin Van'da olduğunu belirledi.
VAN'DA GÖZALTINA ALINDILAR
Şüphelilerin yakalanması için Van’da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheliler, işlemler için emniyete götürüldü.
ARACI SATMAK İÇİN VEKALET ÇIKARMAYA ÇALIŞMIŞLAR
Polis ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin öldürdükleri Ferhat Açık'a ait aracı satabilmek için noterden kendi adlarına vekalet çıkarmaya çalıştıkları belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Şüphelilerin gösterdiği yerde yapılan aramalarda Açık'ın cesedi, Arnavutköy’deki ormanlık alanda gömülü halde bulundu. Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.