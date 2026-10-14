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        İstanbul dahil 15 ilde kuvvetli yağış: Meteoroloji'den sel ve su baskını uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki 15 il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Adana, Mersin ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu kentlerde etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 14:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        15 il için kuvvetli sağanak uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu. Yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkili olması bekleniyor.

        MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ

        AA'da yer alan habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların gece saatlerinden sonra da sürmesi tahmin ediliyor.

        Yağışların İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimler başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin güney ve doğusunda ise yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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        DOĞU AKDENİZ'DE SAĞANAK BEKLENİYOR

        Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, yarın ilk saatlerden itibaren ise Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        Yağışların yarın saat 18.00'e kadar etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

        GÜNEYDOĞU ANADOLU İÇİN UYARI

        İHA'da yer alan habere göre ise; Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi de Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.

        Merkezden yapılan açıklamada, 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Batman, Mardin, Şırnak ve Siirt çevrelerinde, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusundaki Kocaköy, Çüngüş, Ergani, Hazro, Lice, Eğil, Çermik, Dicle, Hani, Kulp, Silvan ve Bismil ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

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        SEL VE SU BASKININA KARŞI UYARI

        Yetkililer; kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, hortum riski, yerel dolu yağışı, yağış sırasında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

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