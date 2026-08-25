Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltına alındı

        İzmir'de DEAŞ propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 27 şüpheliye yönelik operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Adreslerde çok sayıda dijital materyal ve toplatma kararı bulunan kitaplar ele geçirilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 09:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir'de DEAŞ operasyonu: 26 gözaltı

        İzmir'de, sosyal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi.

        Sosyal medya hesaplarından DEAŞ propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon, bugün saat 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

        Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hakkında toplatma kararı bulunduğu belirlenen kitaplara el konuldu.

        Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #DEAŞ
        #İzmir
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Kripto paralarda yükseliş sürüyor
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Eski eşini sokak ortasında bıçakladı
        Ordu'da sır ölümler
        Ordu'da sır ölümler
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        İtalya'da yayalara telefon yasağı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        Rekor sıcaklıklar Avrupa'yı vurdu
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Sıcak hava etkili oluyor! İşte son hava durumu tahminleri
        Sıcak hava etkili oluyor! İşte son hava durumu tahminleri
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        İran'dan ABD'ye: Zorba tutumu çözüm getirmeyecek
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Türkiye'den Fransa'ya karpuz getirtti
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Aylık 51 bin TL geliri olan Portekiz’e yerleşebilir mi?
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 35 yaralı
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri çarpıştı: 35 yaralı
        Hollanda'dan Eurovision boykotu
        Hollanda'dan Eurovision boykotu
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı isteği!
        Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı isteği!
        "Türk hakemliği elden gidiyor!"
        "Türk hakemliği elden gidiyor!"
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!
        Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!