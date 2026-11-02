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        Haberler Gündem Çevre İzmir'de yağmurun ardından kenti sis kapladı

        İzmir'de yağmurun ardından kenti sis kapladı

        İzmir'de dün öğle saatlerinde başlayan yağış, bugün de etkisini sürdürdü. Kentte yağmurun ardından öğleden sonra sis etkili oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 16:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir'de sis etkili oldu

        İzmir'de yağan yağmurun ardından kentte sis etkili oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, kent merkezi ve ilçeler için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

        Dün öğle saatlerinde kentte hafif yağmur başladı. Yağmur, bugün de etkisini sürdürdü. Ayrıca bugün öğleden sonra kentte sis tabakası da meydana geldi.

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