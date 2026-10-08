KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında can kaybı 27'ye ulaştı
KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespitine yönelik incelemeler başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi; kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cansız bedene daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.
Açıklamada, "Kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.