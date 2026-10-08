Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında can kaybı 27'ye ulaştı

        KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında can kaybı 27'ye ulaştı

        KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespitine yönelik incelemeler başlatılırken, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi; kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Girne'de can kaybı 27 oldu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

        KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cansız bedene daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, "Kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

        Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        REKLAM

        KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KKTC
        #Kıbrıs
        #Girne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        "İran'a muhtemel saldırılar için ABD ordusuna emir verildi" iddiası
        "İran'a muhtemel saldırılar için ABD ordusuna emir verildi" iddiası
        Evinden atıldı, erken seçimin önünü açtı, hayatını kaybetti
        Evinden atıldı, erken seçimin önünü açtı, hayatını kaybetti
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Hareket halindeki trenin önünü kestiler!
        Hareket halindeki trenin önünü kestiler!
        "Hayata döndük"
        "Hayata döndük"
        "Pes" dedirten olay! Kestane kozalağı cinayeti
        "Pes" dedirten olay! Kestane kozalağı cinayeti
        Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa!
        Galatasaray'ın konuğu Kasımpaşa!
        Sokakta vahşet! Son kurban Fadime oldu!
        Sokakta vahşet! Son kurban Fadime oldu!
        Nişan yüzüğünden sonra ölüme gittiler
        Nişan yüzüğünden sonra ölüme gittiler
        "Canım öyle istedi"
        "Canım öyle istedi"
        Akraba çıktılar
        Akraba çıktılar
        Kral II. Tudhaliya dönemine ait! Sivas'ta kraliyet arşivi bulundu
        Kral II. Tudhaliya dönemine ait! Sivas'ta kraliyet arşivi bulundu
        Dünyanın en iyi 3. şehri Türkiye'den
        Dünyanın en iyi 3. şehri Türkiye'den